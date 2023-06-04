Анкара, 4 июня, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией в рамках трехстороннего меморандума, и у королевства появилась возможность стать членом Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 июня на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Его выступление транслировалось на сайте военного блока. Глава НАТО признал, что акции протеста, которые прокатились по Швеции, создали ряд трудностей для процесса вступления страны в альянс. Он также обвинил организаторов демонстраций в том, что они пытались намерено помешать королевству вступить в указанный военный блок.

Кроме того, Столтенберг объявил, что следующее заседание Постоянного совместного механизма по членству Швеции в НАТО состоится 12 июня. По словам генсека, об этом он договорился с Эрдоганом.

Глава организации добавил, что у Швеции еще остается время на ратификацию своей заявки на вступление в альянс до саммита НАТО, который должен пройти с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявку на членство в Североатлантическом альянсе. При этом Турция предупредила, что поддержит стремления Хельсинки и Стокгольма, если финские и шведские власти выполнят ряд условий Анкары.

Прежде всего требования турецкой стороны касались вопроса выдачи скрывающихся в Финляндии и Швеции граждан, которых в Турции обвиняют в экстремизме. При этом в Стокгольме прошла серия акций против Анкары. Они сопровождались сжиганием Корана.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО. Россия негативно восприняла это событие и пообещала предпринять ответные шаги.