Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования по вступлению в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: Швеция выполнила условия Турции для вступления в Североатлантический альянс
Анкара, 4 июня, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией в рамках трехстороннего меморандума, и у королевства появилась возможность стать членом Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 июня на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Его выступление транслировалось на сайте военного блока. Глава НАТО признал, что акции протеста, которые прокатились по Швеции, создали ряд трудностей для процесса вступления страны в альянс. Он также обвинил организаторов демонстраций в том, что они пытались намерено помешать королевству вступить в указанный военный блок.
Кроме того, Столтенберг объявил, что следующее заседание Постоянного совместного механизма по членству Швеции в НАТО состоится 12 июня. По словам генсека, об этом он договорился с Эрдоганом.
Глава организации добавил, что у Швеции еще остается время на ратификацию своей заявки на вступление в альянс до саммита НАТО, который должен пройти с 11 по 12 июля в Вильнюсе.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявку на членство в Североатлантическом альянсе. При этом Турция предупредила, что поддержит стремления Хельсинки и Стокгольма, если финские и шведские власти выполнят ряд условий Анкары.
Прежде всего требования турецкой стороны касались вопроса выдачи скрывающихся в Финляндии и Швеции граждан, которых в Турции обвиняют в экстремизме. При этом в Стокгольме прошла серия акций против Анкары. Они сопровождались сжиганием Корана.
4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО. Россия негативно восприняла это событие и пообещала предпринять ответные шаги.