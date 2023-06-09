Москва, 9 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики, но ей необходима самодостаточность по критическим направлениям. Об этом заявил 9 июня президент Владимир Путин на встрече с главами делегаций стран СНГ и ЕАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, у России нет планов любой ценой производить всё самостоятельно. Не собирается она и отгораживаться от перспективных центров развития мировой экономики.

«Мы будем стремиться и безусловно останемся значимой частью мировой экономики в целом», — сказал Путин.

Вместе с тем по критически важным направлениям, добавил глава государства, лучше быть независимыми. Самодостаточность служит основой суверенитета.

Путин также заявил, что укрепление технологического суверенитета требует внимания. Россия и другие страны объединений не должны зависеть от Запада. При этом Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в сфере высоких технологий.

ИА REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в своём послании Федеральному собранию президент Путин заявил, что экономика России оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. По его словам, западные страны просчитались с введением санкций и не добились обрушения экономики РФ. ВВП страны в 2022 году сократился на 2,1%, тогда как годом ранее на Западе уверяли, что снижение будет десятикратно большим.