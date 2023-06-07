Владивосток, 7 июня, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Житель Приморского края арестован по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщили 7 июня в центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

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Ранее в ФСБ сообщали о задержании подозреваемого. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в настоящее время продолжаются, добавили в центре общественных связей.

Как сообщалось ранее, в мае 2023 года в Ростове-на-Дону был задержан инженер-конструктор оборонного предприятия по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В ФСБ заявили, что с февраля по апрель 2023 года в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины задержанный выполнял его задания, а также передавал разведке Украины сведения о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и подразделений Вооружённых сил России на территории Ростова-на-Дону.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Изменения касаются шпионажа, выдачи иностранцам гостайны, перехода на сторону противника или оказания финансовой, консультационной или другой помощи стране, чьи действия направлены против России. Ранее законом предусматривалось лишение свободы до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. По статье о теракте теперь предусмотрено наказанием сроком до 20 лет вместо 15 лет.