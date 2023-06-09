Москва, 9 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Саудовской Аравии не страшны угрозы США, так как Эр-Рияд успел наладить тесные связи не только с Китаем, но и с Россией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявила Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По её словам, конфликт между США и Саудовской Аравией назрел уже давно. США пытаются повлиять на Эр-Рияд, угрожая приостановить поставки вооружения, но королевству не очень страшно, потому что страна успела наладить тесные связи не только с Китаем, но и с Россией. Если же говорить о наиболее современном оружии, то, как показывает практика, военная промышленность США на сегодняшний день уступает российским разработкам.

Новикова констатировала, что пропасть во взаимоотношениях между США и Саудовской Аравией становится всё заметней, что подтверждается снижением объёмов товарооборота за последние два года. Если ещё в 2019 года экспорт из США в СА составлял более 14 млрд долларов, то за 2022 год он составил порядка 11,5 млрд долларов. Одновременно с этим Саудовская Аравия постепенно выводит деньги из американских ценных бумаг. Эр-Рияд, по мнению экономиста, хочет занять устойчивые позиции в рамках создаваемого альянса стран в фарватере Китая, а не США.

«Это злит Вашингтон, но процесс запущен, поэтому что-то изменить здесь не представляется возможным», — подытожила она.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Вашингтон и Эр-Рияд успели обменяться угрозами после того, как Саудовская Аравия пролоббировала решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. По данным газеты The Washington Post, президент США Джозеф Байден пообещал, что за это Саудовскую Аравию ждут «некоторые последствия». Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не остался в долгу и пригрозил Белому дому «серьёзными экономическими последствиями».

В экспертном сообществе к этой ситуации отнеслись неоднозначно. Есть точка зрения, что подобный обмен колкостями носит исключительно риторический характер и едва ли приведёт к резкому ухудшению отношений США и Саудовской Аравии. Связи между этими государствами крепкие и давние, поэтому едва ли произойдёт что-то кардинальное. Тем более что Эр-Рияд очень сильно зависит от Вашингтона по многим вопросам.

С другой стороны, есть мнение, что новое руководство Саудовской Аравии дистанцировалось от США, стало проявлять самостоятельность и взяло политический курс на сотрудничество со странами БРИКС. Кроме того, Эр-Рияд предпочитает принимать политические и экономические решения, уже не оглядываясь на точку зрения США.