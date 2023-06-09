Москва, 9 июня, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд понял, что его страна должна ориентироваться не только на США, но и на другие государства — Россию и Китай. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявил Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как полагает Плотников, маловероятно, что отношения США и Саудовской Аравии серьёзно ухудшатся, несмотря на заявления наследного принца. Связи между этими странами давние, и вряд ли здесь произойдёт что-то кардинальное. Эр-Рияд очень сильно зависит от Вашингтона по многим вопросам. Что касается заявления кронпринца, то, на взгляд Плотникова, тот просто «дал понять янки», что они делают что-то не так.

Востоковед призвал не забывать, что Саудовская Аравия в первую очередь очень сильно зависит поставок американского оружия. Все её оружие из США. И для того, чтобы перейти на вооружение, производимое другими странами, например Россией, необходимы и большие деньги, и время для подготовки персонала.

Впрочем, и американский президент Джо Байден, по мнению Плотникова, тоже не станет прибегать к какому-то давлению на Эр-Рияд. Таким образом, если отношения между двумя странами и охладеют, то только краткосрочно и по отдельным, второстепенным направлениям.

«Впрочем, надо отдать должное молодому наследному принцу. Он понял, что надо ориентироваться не только на США, но и выстраивать отношения с другими странами мира. Отсюда и сотрудничество с Российской Федерацией, с Китаем и возобновление отношений с Ираном», — уточнил Плотников.

По его словам, учитывая хорошие отношения президента РФ с наследным принцем Саудовской Аравии, не исключено, что отношения РФ и королевства тоже выйдут на новый уровень.

«Внешняя политика Саудовской Аравии за последнее время сильно изменилась. Во многом этому способствовала и политика США, как слона в посудной лавке», — подытожил Плотников.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США написала, что Саудовская Аравия угрожала разорвать отношения с США и принять жёсткие меры экономического характера в ответ на критику Байдена из-за решения королевства сократить добычу нефти. Так, согласно опубликованным данным, кронпринц пообещал изменить двусторонние отношения и заставить Вашингтон пойти на значительные экономические издержки.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что источник в совете нацбезопасности проинформировал, что ему неизвестно об угрозах Саудовской Аравии, но США продолжают сотрудничать с королевством и считают его важным партнёром для продвижения взаимных интересов в регионе.

Однако партнёрство саудиты укрепляют не только с США. Так, в начале апреля 2023 года Россия и Саудовская Аравия объявили о сокращении добычи нефти с мая и до конца 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки, что было интерпретировано китайскими аналитиками как «удар США под дых». Уже зазвучали мнения о том, что Вашингтон больше не управляет ситуацией в Персидском заливе, о чём свидетельствует решение Саудовской Аравии уменьшить добычу нефти и повысить цены.