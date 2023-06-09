Донецк, 9 июня, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пять мирных жителей погибли в Горловке в результате обстрелов 8 июня со стороны ВСУ. Об этом 9 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным, 8 июня в Горловке на ул. Светлой, 90 погиб мужчина 1960 года рождения, в районе центрального рынка была ранена женщина 1964 года рождения.

Отмечается, что общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВСУ за 8 июня составляет 22 человека, в том числе пять человек погибли, 17 были ранены.

Уточняется, что информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

Как передавало ИА Регнум, на одной из улиц Горловки в ДНР было обнаружено тело мужчины, который погиб в результате обстрела со стороны ВСУ.

8 июня украинские войска в 13:05 выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО, а также шесть снарядов калибра 122 мм. Ранее глава города сообщал о двух погибших и девяти раненых.

8 июня в Донецке произошло два мощных взрыва. По данным экстренных служб, в городе работает система противовоздушной обороны. Украинские военные выпустили по республике 285 единиц различных боеприпасов. Под огнём ВСУ оказались Горловка, Старомихайловка, Донецк, Макеевка, Урожайное, Еленовка, Ольгинка, Докучаевск.