Горловка, ДНР, 8 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Число жертв обстрела центра Горловки в Донецкой Народной республике (ДНР) украинскими войсками возросло до двух, один раненый умер в больнице, сообщил 8 июня мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Мэр рассказал, что число раненых от обстрела возросло до десяти, при этом число погибших увеличилось до двух. Ранее Приходько сообщал о девяти раненых и одной погибшей девушке.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня украинские войска в 13:05 выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО, а также шесть снарядов калибра 122 мм.

Горловка располагается в 50 км севернее столицы ДНР города Донецка и находится под постоянным обстрелом со стороны украинских боевиков. В результате предыдущего обстрела, который произошёл 4 июня, погиб мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район города).