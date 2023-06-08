В Донецке произошло два взрыва
Донецк, 8 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В Донецке произошло два мощных взрыва, сообщает 8 июня ТАСС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел Донецка
По данным экстренных служб, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
«Отработала система ПВО», — сказали в экстренных службах.
Как сообщало ИА Регнум, за сутки 6 июня ВСУ 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
Украинские военные выпустили по республике 285 единиц различных боеприпасов. Под огнём ВСУ оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Ольгинка, Урожайное.