Донецк, 8 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В Донецке произошло два мощных взрыва, сообщает 8 июня ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел Донецка

По данным экстренных служб, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«Отработала система ПВО», — сказали в экстренных службах.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 6 июня ВСУ 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Украинские военные выпустили по республике 285 единиц различных боеприпасов. Под огнём ВСУ оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Ольгинка, Урожайное.