Донецк, 9 июня, 2023, 09:41 — ИА Регнум. На одной из улиц Горловки в ДНР было обнаружено тело мужчины, который погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом написал в своём Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, в результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ посёлка шахты «19/20» (Никитовский район Горловки) было обнаружено тело мужчины по улице Светлая.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня Приходько написал, что число погибших в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ выросло до трёх. По словам главы города, за день погибли три человека, ещё десять получили ранения различной степени тяжести.

8 июня украинские войска в 13:05 выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО, а также шесть снарядов калибра 122 мм. Ранее глава города сообщал о двух погибших и девяти раненых.