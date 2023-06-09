Благовещенск, 9 июня, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Новый корвет проекта 20 385 для Военно-морского флота России был заложен на Амурском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию). Об этом 9 июня сообщило РИА Новости.

Tungsten Корвет проекта 20380. ВМФ РФ

Отмечается, что в соответствии с приказом главнокомандующего Военно-морского флота адмирала Николая Евменова новый корвет заложен под наименованием «Ретивый». Торжественное мероприятие приурочено к 90-й годовщине со дня закладки первого промышленного объекта Амурского судостроительного завода.

Уточняется, что в церемонии закладки нового корвета в Комсомольске-на-Амуре приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв, генеральный директор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский, а также глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

По словам командующего Тихоокеанским флотом, качество, с которым строятся корабли на Амурском судостроительном заводе, позволяет применять боевые корабли далеко за пределами ближней морской зоны Тихоокеанского флота.

Отмечается, что ближайшим боевым кораблём, который завод сдаст флоту, станет корвет «Резкий» проекта 20 380.

Уточняется, что корветы проекта 20 385 могут оснащаться крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Данные корабли имеют ангар для размещения вертолёта типа Ка-27 и вертолётную площадку. Они способны выполнять задачи в ближней и в дальней морской зоне, имеют потенциал для переоснащения перспективными системами морского оружия и модернизации.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Тихоокеанский флот начал запланированные оперативные учения в акватории Японского и Охотского морей. В манёврах задействовано более 60 боевых кораблей и судов, а также около 35 воздушных судов морской авиации и более 11 тысяч военнослужащих.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу рассмотреть возможность возведения нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива на Сахалине.

В мае судостроительный завод «Северная верфь» передал Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 20 380.

В феврале в Министерстве обороны РФ сообщили, что испытания новых военных кораблей — фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий» — завершатся в 2023 году. После этого они войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Основное ударное оружие корветов проекта 20 380 — противокорабельный ракетный комплекс «Уран».

Ранее американское издание 19FortyFive назвало корабль «Адмирал Головко», оснащённый гиперзвуковым оружием, «лучшим» подарком российскому Военно-морскому флоту. Два первых корабля этого проекта «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота.