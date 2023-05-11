Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Судостроительный завод «Северная верфь» передал Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 20 380, сообщили 11 мая ТАСС на предприятии.

Павел Быркин/РИА Новости Корвет «Меркурий»

Приёмный акт государственных испытаний корвета подписал председатель комиссии государственной приёмки кораблей капитан первого ранга Виктор Иванов, после чего главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема военно-морского флага на корвете.

Как сообщили на предприятии, накануне сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, провели ревизию и подготовили «Меркурий» к передаче экипажу.

В феврале в Министерстве обороны РФ сообщили, что испытания новых военных кораблей — фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий» — завершатся в 2023 году. После этого они войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов.

Современный «Меркурий» — пятый корвет, построенный на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по проекту 20 380, разработанному ЦМКБ «Алмаз». Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Основное ударное оружие корветов проекта 20 380 — противокорабельный ракетный комплекс «Уран».