Новейший ракетный корвет «Меркурий» передан ВМФ РФ
«Северная верфь» передала ВМФ РФ новейший ракетный корвет «Меркурий»
Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Судостроительный завод «Северная верфь» передал Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 20 380, сообщили 11 мая ТАСС на предприятии.
Приёмный акт государственных испытаний корвета подписал председатель комиссии государственной приёмки кораблей капитан первого ранга Виктор Иванов, после чего главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема военно-морского флага на корвете.
Как сообщили на предприятии, накануне сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, провели ревизию и подготовили «Меркурий» к передаче экипажу.
В феврале в Министерстве обороны РФ сообщили, что испытания новых военных кораблей — фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий» — завершатся в 2023 году. После этого они войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов.
Современный «Меркурий» — пятый корвет, построенный на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по проекту 20 380, разработанному ЦМКБ «Алмаз». Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.
На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Основное ударное оружие корветов проекта 20 380 — противокорабельный ракетный комплекс «Уран».