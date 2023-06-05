Южно-Сахалинск, 5 июня, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот начал запланированные оперативные учения в акватории Японского и Охотского морей. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей… проводится оперативное учение», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в манёврах задействовано более 60 боевых кораблей и судов, а также около 35 воздушных судов морской авиации и более 11 тысяч военнослужащих.

В рамках учений силы Тихоокеанского флота выполнят поиск и слежение за подводными лодками уловного противника, учебно-боевые упражнения по ликвидации надводных и воздушных целей, а также будет отработана организация противовоздушной обороны ТОФ.

Как передавало ИА Регнум в начале прошлого месяца президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу рассмотреть возможность возведения нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин). Соответствующее поручение 10 мая было опубликовано на сайте Кремля.