Москва, 10 мая, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу рассмотреть возможность возведения нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота (ТОФ) на мысе Анива на Сахалине. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном 10 мая на сайте Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин и Сергей Шойгу

«Минобороны России рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин) и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области, в том числе определить источник финансирования строительства», — указано в списке поручений по результатам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, которое состоялось 14 марта.

Как передавало ИА REGNUM, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового современного военного городка для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни. Общая площадь городка составила более 54 га. В нём расположены более 50 объектов: казармы, общежития, парковая зона для военной техники, столовые, спорткомплекс и другие. Военные строители начали работы в июне 2022 года, а 8 мая 2023 года они сдали полностью готовый комплекс.

Компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, разработанного вместе со специалистами Минобороны России. В эти комплекты входят: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, влаговетрозащитный, демисезонный костюм, летний и утеплённый костюмы, а также летняя фуражка, зимний шарф и демисезонная шапка.

21 апреля стало известно, что в России разработали невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z». Отмечается, что вес новинки составляет всего от одного до трёх килограммов, а ткань, из которой она сделана, практически не шуршит. Созданный в России дистанционно управляемый комплекс «Робоснайпер» успешно прошёл заводские испытания. Отмечается, что комплекс испытывали специалисты конструкторского бюро интегрированных систем совместно с «Лобаев Роботикс». При этом тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки не оглашаются.