Москва, 1 февраля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Новейший корабль «Адмирал Головко», оснащённый гиперзвуковым оружием, будет «лучшим» подарком российскому Военно-морскому флоту, пишет американское издание 19FortyFive.

Виктор Чумаков/РИА Новости Спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»

«Когда фрегат поступит на службу, он станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, поскольку техника этого класса вооружена крылатыми ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс», а также современными ЗРК «Полимен-Редут», — отмечает издание.

Кроме того, «Адмирал Головко» будет вооружён гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Такой корабль способен эффективно противостоять и другим кораблям, и субмаринам, и авиации. Для него доступны атаки на наземные и береговые цели с расстояния свыше 1500 км. Максимальная скорость фрегата — 29 узлов, указывает обозреватель.

«Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22 350. Ожидается, что он поступит на флот в марте. Головной и первый серийный фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре фрегат «Адмирал Головко» продолжил заводские ходовые испытания в Балтийском море.

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