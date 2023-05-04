Лондон, 4 мая, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Турецкий государственный банк Ziraat не будет принимать платежи за зерно, экспортированное из России в рамках зерновой сделки, если их не одобрят США и ООН. Об этом 4 мая сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника из Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Это не будет реализовано, если не будет письменного разрешения», — сказал собеседник журналистам.

Он подчеркнул, что в Ziraat настаивают на том, чтобы США и ООН одобряли каждую транзакцию.

Как сообщало ИА REGNUM, зерновую сделку согласовали в июле 2022 года в Стамбуле. Соглашение позволяет вывозить зерно с Украины на морских судах. Срок сделки истекает 18 мая.

В Турции на 5 мая запланировали встречу с представителями России и Украины по продлению сделки. При этом в Москве заявили, что этот вопрос ещё не согласовали. Москва потребовала соблюдения российской части сделки: подключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT, возобновления поставок сельскохозяйственной техники в Россию, снятия ограничений на страхование и доступа в порты для российских грузовых кораблей.