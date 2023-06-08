Москва, 8 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Футбольные легионеры — это не плохо, но всё хорошо в меру, заявил президент России Владимир Путин 8 июня в ходе встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Сайт президента Российской Федерации Андрей Клычков

Клычков рассказал президенту о планах по взращиванию профессиональных футболистов на собственной базе. В регионе собираются строить футбольный манеж, уже есть крытые спортивные поля, которые зимой превращаются в ледовые катки.

Губернатор подчеркнул, что выдвинул болельщикам условие — все игроки будут орловскими, легионеров не будет. Путин отметил, что легионерами не стоит увлекаться.

«Легионеры — тоже неплохо, но всё хорошо в меру просто», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Путин отверг предложение отменить лимиты на легионеров в российском футболе. Он напомнил, что с 1988 года отечественная сборная не выступает на Олимпийских играх и, если в футбол будут играть одни иностранцы, команда России ещё лет 20 не будет играть.