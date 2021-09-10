Москва, 10 сентября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. 10 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал идею отмены лимита на легионеров в российском футболе, тема которого обсуждается в Российском Футбольном Союзе последние 3−4 недели: «Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно: вам что, неизвестно, что с 1988 года наша команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», — цитирует Путина издание «РБ-Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

Ранее сообщалось, что идею отмены лимита на легионеров поддержало абсолютное большинство клуб Российской Премьер-лиги.

Последние четыре года клубы Российской Премьер-лиги не могут пройти дальше ¼ финала даже второго по престижности еврокубка. Как следствие, чемпионат России на данный момент занимает десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Стоит отметить, что проблемы российского футбола системны, а не связаны только с лимитом на легионеров. Однако текущий лимит с требованием иметь в заявке на сезон не более восьми иностранных игроков пагубно влияет в первую очередь на российских игроков, так как создающийся дефицит хороших футболистов с российским паспортом заставляет клубы платить огромные деньги игрокам и их агентам. Можно привести не один десяток примеров, как российский футболист после одного яркого сезона переходит в большой клуб и перестает прогрессировать.