Минск, 8 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В продолжении конфликта на Украине заинтересованы Соединённые Штаты и Великобритания, заявил 8 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована, — это США, и также Англия», — сказал он журналистам по итогам встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

По его словам, народы Украины и России не заинтересованы в конфликте. Народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что киевский нацистский режим, который был создан Соединёнными Штатами и Великобританией, необходимо сменить.

Продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США, Вашингтон уже «поставил всю Европу на колени, заставив её подчиниться», добавил он.