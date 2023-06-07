Минск, 7 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Киевский нацистский режим, который был создан Соединёнными Штатами и Великобританией, необходимо сменить, заявил 7 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем в Минске.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

«Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства», — сказал Патрушев.

Патрушев также отметил, что продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США, Вашингтон уже «поставил всю Европу на колени, заставив её подчиниться».

«Цель — получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Украина является лишь орудие в руках стран Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины, заключил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что Соединённые Штаты ведут против России и Белоруссии необъявленную войну, западные политики говорят об этом открыто.