Москва, 8 июня, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Цели специальной военной операции изначально предполагали освобождение территорий от репрессивного киевского режима, а также денацификацию и демилитаризацию Украины, но в ходе конфликта российскому руководству стало ясно, что договориться не получиться, а, значит, поставленных ранее целей СВО не достаточно. Так в беседе с ИА Регнум старший преподаватель МГИМО МИД России, политолог Алексей Зудин прокомментировал заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Ранее Пушилин указал на то, что ВСУ необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России. Также, по его мнению, пока Украина не будет полностью освобождена от действующего там нацистского режима, конфликт не закончится, а обстрелы российских регионов будут продолжаться. Денис Пушилин выразил уверенность, что сейчас уже недостаточно освобождения новых российских регионов в их административных границах, ситуация требует продолжения движения российских войск вглубь Украины.

Профессор Зудин отметил, что заявление врио главы ДНР стоит в той же информационной повестке, что и мнения многих других российских политиков, призывающих отодвигать украинские войска. Он напомнил, что изначально президент России Владимир Путин главными целями СВО называл денацификация и демилитаризация Киева.

«Таким образом сознательно пытались сохранить возможность для переговоров с Киевом и государственность Украины. Но по мере того, как своими действиями киевский режим показывал, что для него судьба жителей не имеет значения, что они подчиняются исключительно западным кураторам, становилось ясно, что самостоятельность Украины себя изжила. Поэтому конфликт закончится, когда украинская государственность прекратит своё существование, иначе российские территории постоянно будут находиться под ударом», — объяснил Зудин.

Эксперт отметил, что на слова Пушилина большое влияние оказывает население ДНР, которое продолжает жить в состоянии угрозы при обстрелах. Для мирных жителей важно получить ответ на вопрос — каким образом это прекратится. По мнению Зудина, руководство освобождённых территорий сейчас не представляет, что ещё можно сделать для прекращения боевых действий, кроме как отодвинуть границы и пойти дальше в устранении киевского режима.

«Киевский режим не видит внутри страны лиц, с которыми нужно считаться, кроме самого себя. Сейчас киевский режим является безальтернативным, от него некуда деться, поэтому за ним идут, его поддерживают. Но когда его свергнут, возникнет новая ситуация. Просто пока мы не видим её контуров», — отметил Зудин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пушилин в рамках форума «Какая Украина нам нужна?» в Москве заявил, что всю территорию этой страны необходимо освободить от киевского режима, так как в противном случае она станет потенциальным плацдармом для нападения на Россию.

До этого 6 июня временно исполняющий обязанности главы ДНР рассказал, что ВСУ вновь предпринимали серьёзные попытки контратаковать на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. При этом украинские войска массово применяли иностранную технику.