Пушилин: ВСУ пытались контратаковать на стыке ДНР и Запорожской области
Пушилин: ВСУ два дня пытались контратаковать на стыке ДНР и Запорожской области
Донецк, 6 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В минувшие два дня ВСУ предпринимали серьёзные попытки контратаковать на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, украинские войска массово используют иностранную технику. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что два минувших дня на фронте оказались «непростыми».
Пушилин обратил внимание на то, что последние двое суток ВСУ пытались контратаковать достаточно крупными силами и выбить российских военнослужащих с позиций.
«Самая горячая точка сейчас — это угледарское направление, вернее, стык между ДНР и Запорожской областью», — отметил он.
По его словам, попытки ВСУ здесь были достаточно серьёзные.
«Причём с подтягиванием резервов из, скажем так, не самой ближней точки. Потому что мы не фиксировали в первом приближении такого количества единиц техники, которое было задействовано по факту», — уточнил он.
Пушилин отметил, что ВСУ понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.
Он уточнил, что ВСУ задействовали технику, которая продолжала поставляться, но не была так массово задействована на разных участках.
«Я говорю и про Leopard, и про другую бронетехнику», — пояснил он.
Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты на трёх направлениях в зоне боевых действий.
5 июня Марочко проинформировал об активизации действий ВСУ на донецком, купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО.
Российский боец с позывным Джокер рассказал, что артиллеристы первой танковой армии ВС РФ совместно с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов ВСУ на ряде участков фронта в Донбассе. Боец уточнил, что российские военнослужащие держат противника «в узде» благодаря постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также используя постоянное подавление огнём артиллерии.