Донецк, 6 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В минувшие два дня ВСУ предпринимали серьёзные попытки контратаковать на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, украинские войска массово используют иностранную технику. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

Он отметил, что два минувших дня на фронте оказались «непростыми».

Пушилин обратил внимание на то, что последние двое суток ВСУ пытались контратаковать достаточно крупными силами и выбить российских военнослужащих с позиций.

«Самая горячая точка сейчас — это угледарское направление, вернее, стык между ДНР и Запорожской областью», — отметил он.

По его словам, попытки ВСУ здесь были достаточно серьёзные.

«Причём с подтягиванием резервов из, скажем так, не самой ближней точки. Потому что мы не фиксировали в первом приближении такого количества единиц техники, которое было задействовано по факту», — уточнил он.

Пушилин отметил, что ВСУ понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.

Он уточнил, что ВСУ задействовали технику, которая продолжала поставляться, но не была так массово задействована на разных участках.

«Я говорю и про Leopard, и про другую бронетехнику», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты на трёх направлениях в зоне боевых действий.

5 июня Марочко проинформировал об активизации действий ВСУ на донецком, купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО.

Российский боец с позывным Джокер рассказал, что артиллеристы первой танковой армии ВС РФ совместно с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов ВСУ на ряде участков фронта в Донбассе. Боец уточнил, что российские военнослужащие держат противника «в узде» благодаря постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также используя постоянное подавление огнём артиллерии.