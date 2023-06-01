Москва, 1 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Всю территорию Украины необходимо освободить от киевского режима, так как в противном случае она станет потенциальным плацдармом для нападения на Россию. Об этом 1 июня заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в рамках форума «Какая Украина нам нужна?» в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Освобождать от киевского режима существующего нужно всю территорию [Украины]», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что, по его мнению, нельзя отдавать никаких украинских территорий, так как в своё время они доставались СССР очень дорогой ценой.

«Самое страшное, что, если мы оставим даже часть (территории Украины. — Прим. ред.) или передадим какую-то освобожденную территорию другим государствам, это будет тот плацдарм для следующей атаки на Россию. Это точно абсолютно», — добавил врио главы региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пушилин заявил, что для дальнейшего продвижения российских войск «в обозримой перспективе» стратегически необходимо освободить Марьинку. Он уточнил, что продвижение ВС России на этом направлении буквально ежедневное, но не очень быстрое. Врио главы региона уточнил, что для достижения этой цели ДНР собирается тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями.