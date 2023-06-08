Донецк, 8 июня, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, поскольку обстрелы и диверсии со стороны Киева в таком случае продолжатся, в дальнейшем необходимо освобождать всю территорию Украины. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Теперь становится вопрос, насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км», — сказал он в интервью РИА Новости, добавив, что рубеж мог бы быть по Днепру.

Однако, добавил Пушилин, любую паузу противник использует для того, чтобы перегруппироваться и «насытиться вооружениями», чтобы «опять промыть мозги оставшимся гражданам на оставшейся части Украины».

Поэтому, пока Украина не будет освобождена полностью, ситуация не закончится, заключил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пушилин в рамках форума «Какая Украина нам нужна?» в Москве заявил, что всю территорию этой страны необходимо освободить от киевского режима, так как в противном случае она станет потенциальным плацдармом для нападения на Россию.

По его мнению, нельзя отдавать никаких украинских территорий, так как в своё время они доставались СССР очень дорогой ценой.