Москва, 8 июня, 2023, 03:43 — ИА Регнум. На западе Москвы при пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло вечером 7 июня по адресу проспект Вернадского, дом 9/10. В результате пожара также пострадали два человека. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Самостоятельно покинуть подъезд многоквартирного дома смогли 30 человек.

В ГСУ СК России по г. Москве подтвердили, что при ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело женщины. Ещё одна женщину с признаками отравления угарным газом доставили в столичную больницу.

По факту пожара организовали доследственную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня в Москве в результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте погиб мальчик 2016 года рождения. Из огня удалось спасти восемь человек, в том числе четырёх детей.

2 июня на территории завода «Красный Октябрь» в Москве загорелся контейнер с дизтопливом. Пострадал один человек.