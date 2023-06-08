В Москве при пожаре погиб один человек и двое пострадали
МЧС: при пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек, ещё двое пострадали
Москва, 8 июня, 2023, 03:43 — ИА Регнум. На западе Москвы при пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Возгорание произошло вечером 7 июня по адресу проспект Вернадского, дом 9/10. В результате пожара также пострадали два человека. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Самостоятельно покинуть подъезд многоквартирного дома смогли 30 человек.
В ГСУ СК России по г. Москве подтвердили, что при ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело женщины. Ещё одна женщину с признаками отравления угарным газом доставили в столичную больницу.
По факту пожара организовали доследственную проверку.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июня в Москве в результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте погиб мальчик 2016 года рождения. Из огня удалось спасти восемь человек, в том числе четырёх детей.
2 июня на территории завода «Красный Октябрь» в Москве загорелся контейнер с дизтопливом. Пострадал один человек.