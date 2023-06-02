Москва, 2 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. На территории завода «Красный Октябрь» в Москве загорелся контейнер с дизтопливом, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

ИА REGNUM Красный Октябрь. Москва

«В металлическом контейнере загорелись две ёмкости с дизельным топливом по 200 литров, сейчас их уже потушили», — говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал один человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Московской области огонь уничтожил 1 июня более трёх десятков транспортных средств. В Ногинске на огороженной парковке на улице Карякин Луг загорелись автобусы. В результате пожара сгорели 35 транспортных средств, предположительно, 20 автобусов и 15 микроавтобусов. Пострадавших нет.