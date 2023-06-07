Москва, 7 июня, 2023, 05:46 — ИА Регнум. В Москве в результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте погиб мальчик 2016 года рождения, сообщили 7 июня в прокуратуре столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — сказано в Telegram-канале надзорного ведомства.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Удалось спасти из огня восемь человек, в том числе четырёх детей. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в Москве 14-летний подросток получил ожоги 80% тела, когда вместе со сверстниками баловался с бензином в Чечерском проезде. Причины инцидента выясняют правоохранители.

В подмосковном городе Раменское 19 мая в результате пожара в сарае погиб 11-летний мальчик, которого заперли в товарищи. Они решили подшутить над мальчиком и заколотили дверь гвоздями. Ребёнок сгорел заживо.