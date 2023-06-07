Буэнос-Айрес, 7 июня, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси станет игроком американского клуба «Интер Майами». Об этом 7 июня заявил журналист аргентинской радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо.

«Месси обо всём договорился с клубом «Интер Майами» и будет играть за них. Это принятое решение», — сказал Кастильо.

По его словам, Месси отказался от больших денег, которые ему предлагали в Саудовской Аравии. Также он добавил, что футболист понимает, ему не суждено вернуться в «Барселону».

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня французский футбольный клуб ПСЖ объявил, что Месси покидает команду, за которую играл с лета 2021 года. В клубе отметили, что в сезоне 2022/23 форвард сыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал 16 результативны передач.

30 мая стало известно, что футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложили Месси заключить контракт на два года. Общая сумма дохода, предусмотренная им, — 1,2 млрд евро.

Месси считается одним из лучших футболистов всех времён: он чемпион мира в составе сборной Аргентины, семикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы», обладатель десяти титулов чемпиона Испании, четырёх — Лиги чемпионов, семи Кубков Испании, восьми Суперкубков Испании и многих других наград.