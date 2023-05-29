Москва, 30 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Власти Польши рискуют серьёзно испортить отношения с США и Европейским союзом, если продолжат проводить антидемократический курс и шельмовать политических оппонентов мнимым «влиянием России». Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 мая заявил Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт по истории российско-польского сотрудничества. Так он прокомментировал обещание еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса принять меры в отношении Варшавы из-за закона о «влиянии России», который де-факто позволит лишать жителей Польши части гражданских прав.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Как пояснил Буневич, главная причина появления этого одиозного польского закона — это жесткая предвыборная борьба между двумя главными политическими силами этого восточноевропейского государства. С одной стороны, консервативная, традиционалистская, конфликтующая с Брюсселем «Право и справедливость», а с другой — её оппонент «Гражданская платформа» во главе с бывшим премьер-министром страны Дональдом Туском, который успел сделать успешную карьеру в европейских структурах. По словам Буневича, одна из особенностей партии «Право и справедливость» в том, что она не боится авторитарных мер.

«За последние годы поляки очень серьёзно потеряли в свободе СМИ. Государство взяло под контроль общественное телевидение, а исполнительная власть в значительной степени смогла подчинить своему контролю судебную власть», — констатировал политолог.

Поэтому в условиях приближающихся выборов одна из технологий, которые используют лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его сторонники, — это шельмование и преследование оппонентов из «Гражданской платформы».

«Например, Туска обвиняют в том, что он немецкий шпион, который хочет сдать независимость Польши. И ещё одна из линий обвинения — это поиск агентов влияния России, каких-то скрытых сил, которые ориентируются на Москву. Хотя в действительности «Гражданская платформа» — это тоже антироссийская партия, которая не питает никаких симпатий к РФ», — призвал не забывать Буневич.

И в этой ситуации предупреждения Рейндерса уже не выглядят как пустая угроза. Как отметил политолог, Европейский союз уже на протяжении последних лет принимает меры против Польши, которая проигрывает суды в Европейском суде справедливости, а Европарламент осуждает Польшу.

«И в целом Еврокомиссия по своей финансово-юридической линии оказывает давление на Варшаву. Но «Право и справедливость» старается не уступать, — сказал Буневич. — Это убеждённые польские националисты, которым не нравится идеология Брюсселя и его практика. Они хотят строить государство на принципах польского католического национализма. В то же время они понимают, что им нужен Брюссель как источник получения доходов из европейских фондов, которые можно использовать на поддержку польской экономики».

В такой ситуации Польша серьёзно рискует, тем более что особенность европейской бюрократии состоит в том, что она, как отметил Буневич, «работает медленно, но чрезвычайно последовательно».

«И эти медленные бюрократические челюсти, если взялись за Польшу, то уже не выпустят», — сказал политолог.

Впрочем, едва ли стоит говорить об исключении Польши из ЕС. Однако есть процедуры, которые могут ограничить возможности Варшавы внутри Европейского союза. Брюссель может поразить Польшу в части её прав как члена ЕС.

«Де-факто она может лишиться возможности голосовать по отдельным вопросам. Или части европейского финансирования. Европейцы не заинтересованы в том, чтобы выгнать Польшу из ЕС. Они хотят, чтобы она подчинялась тем нормативам, которые вырабатываются в Брюсселе при определяющем участии стран — лидеров Европейского союза. Прежде всего Франции и Германии», — заметил политолог.

Причём антидемократичную политику польских властей осудили даже в Вашингтоне. Буневич напомнил, что посол США в Польше открыто заявил, что такой закон не соответствует тем ценностям, которые защищают Соединенные Штаты Америки.

«Мол, американские солдаты, которые находятся в Польше, не только защищают безопасность Польши, но и оберегают демократически ценности, которые сейчас там поставлены под вопрос, — сказал политолог. — Тем более, что нынешней администрации Белого дома ближе «Гражданская платформа» Туска, а не правый националист и католический фундаменталист Качиньский».

Тем не менее нельзя забывать, что в Польше сложился межпартийный консенсус. Что «Право и справедливость», что «Гражданская платформа» — очень пронатовские организации, которые хотят максимального сближения с США.

В свою очередь, Еврокомиссия обещает внимательно проанализировать закон о создании комиссии по изучению «влияния России», который жёстко критикуют за фактическое попрание гражданских прав жителей Польши. В частности, речь идёт о том, что некоторых граждан этой страны могут (во внесудебном порядке!) лишать прав избираться на государственные должности. Польская оппозиция однозначно охарактеризовала такой закон как «насмешку над основными ценностями» конституции.

Предполагается, что комиссия будет расследовать деятельность госчиновников, которые в 2007–2022 годах, «находясь под российским влиянием», нанесли ущерб интересам Польши.