Москва, 7 июня, 2023, 13:16 — ИА Регнум. У 14-летнего подростка, которого облил горючей жидкостью и поджёг сверстник, выявлено 100%-ное поражение кожи, ему проведена сложная операция, передаёт 7 июня Telegram-канал 112 со ссылкой на осведомлённые источники.

marionbrun Операция

«Врачи провели сложнейшую операцию: вскрыли грудную клетку, чтобы легкие могли функционировать. Также Артёму срезали кожу для циркуляции кровообращения. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, 5 июня подросток, находясь на детской площадке, облил легковоспламеняющейся жидкостью своего сверстника и поджёг его. Пострадавший получил термические ожоги и был доставлен в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью. Подозреваемого доставили в подразделение столичного СК и допросили. Черёмушкинский районный суд Москвы 6 июня арестовал его на два месяца.