Москва, 6 июня, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Черёмушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца несовершеннолетнего, который, по данным следствия, облил сверстника горючей жидкостью и поджёг, сообщили 6 июня в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Постановлением Черемушкинского районного суда г. Москвы от 06.06.2023 г., несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (факту поджога несовершеннолетнего сверстника на детской площадке) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 5 августа 2023 года», — сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы судов.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, 5 июня подросток, находясь на детской площадке, облил легковоспламеняющейся жидкостью другого подростка, после чего поджёг его. Пострадавший получил термические ожоги тела. Он был доставлен в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное тело о покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью. Подозреваемого доставили в подразделение столичного СК и допросили.