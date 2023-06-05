Москва, 5 июня, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное тело о покушении на убийство после того, как подросток облил сверстника горючей жидкостью в Москве, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета (СК) в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Как уточнили в СК, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью).

Подозреваемого доставили в подразделение столичного СК, где его допросят.

По данным следствия, 5 июня подросток, находясь на детской площадке, расположенной в Чечёрском проезде, облил легковоспламеняющейся жидкостью другого подростка, после чего поджёг его. Пострадавший получил термические ожоги тела различной степени тяжести. В настоящее время он находится в столичной больнице, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что пострадавший подросток получил ожоги 80% тела, играя вместе со сверстниками с бензином.

В мае ИА Регнум писало, что в подмосковном городе Раменское в результате пожара в сарае погиб 11-летний мальчик, которого в хозяйственной постройке заперли друзья. Подозреваемые подростки в беседе с дознавателями рассказывали, что ребёнок якобы сам поджег дверь, когда они его заперли в шутку снаружи.