Москва, 7 июня, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Если Армения, Казахстан и Гонконг действительно начали блокировать оплату за поставки электроники в Российскую Федерацию, то всё равно остаются другие каналы поставок этой продукции, и её дефицит РФ пока что не грозит. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, новость об этих блокировках — тревожный сигнал, но Армения, Казахстан и Гонконг — это только часть каналов, которыми пользуется российская сторона. Есть и другие пути, которые пока не перекрыты.

«В частности, это касается поставок через Турцию, через другие среднеазиатские страны и непосредственно через сам Китай. Понятно, почему Гонконг блокирует — он живёт чисто на внешнеэкономических связях и для него любые санкции были бы очень чувствительны, а материковый Китай занимает более независимую позицию», — объяснил Колганов.

В свою очередь, доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал корреспонденту ИА Регнум, что большое значение имеет то, в какой валюте проводятся упомянутые транзакции.

«Если бы они шли в наших национальных валютах, то никаких санкционных и прочих рисков не возникало бы, так как никто, кроме наших регуляторов, не видел бы этих транзакций. Так что, скорее всего, эти транзакции проходят в долларах и евро, и поэтому они, естественно, по умолчанию видны в отчётности и в платёжных системах для ФРС или Европейского центрального банка», — сказал Ордов.

В связи с этим он посетовал на то, что Россия пока разрабатывает, но не реализует в промышленных масштабах схему использования криптовалют для того, чтобы оплачивать международные финансовые транзакции. А ведь это мог бы быть один из способов облегчить поставки электроники в Россию.

«Второй вариант — использовать систему взаимозачётов. Иными словами, цифровой бартер. Это важная и нужная тема. Но здесь возникает сложность — тот же Казахстан не является производителем того, что продают нам. Цепочка более сложная и тянется в те страны, которые осознанно будут препятствовать любым возможностям поставок в Россию», — уточнил Ордов.

В то же время он подчеркнул, что дефицит электроники в РФ теоретически возможен, но де-факто его нет, так как Россия всё равно остается лакомым куском для производителей.

«Мы видим, что тот же Samsung поощряет схемы параллельного импорта. Крупные компании заинтересованы в том, чтобы сохранить своё присутствие на российском рынке, — констатировал Ордов. — Спрос в мире не настолько масштабен, чтобы можно было выключить Россию из мировой торговли. Возможен лишь вопрос об усложнении цепочек оплаты и цепочек самих поставок».

Российский рынок остаётся слишком важным, чтобы на него можно было махнуть рукой, добавил он.

С ним согласился Денис Перепелица доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Он заявил, что Россия вряд ли сможет надавить на Армению и Казахстан, но может изменить подходы к трансграничным платежам. А именно — перейти к использованию криптовалют. Ещё можно использовать посредников из других дружественных юрисдикций. Это приведёт к серьёзному подорожанию «серого импорта», но позволит избежать резкого дефицита электроники.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по данным СМИ, армянские, казахстанские и гонконгские банки начали блокировать платежи из РФ за поставку электроники. Главная причина — страх перед санкциями из десятого пакета, которыми США стращают те банки, которые будут сотрудничать с Россией.

Теперь российским компаниям придётся ввозить электронные компоненты и технику под «альтернативными» кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) или поставлять полностью собранную технику.

Тем не менее, пока поступает информация лишь о выборочных и непредсказуемых проблемах с оплатой. Однако уже зазвучали прогнозы о том, что дефицит электроники может возникнуть в России уже через полгода-год, так как закупать её через третьи страны становится всё труднее.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что Евросоюз пока не будет вводить ограничений в отношении стран Центральной Азии, которые помогают России обходить санкции, но постарается убедить их не помогать нашей стране.