Москва, 7 июня, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Банки в Армении, Казахстане и Гонконге начали блокировать платежи из России за поставку электроники, опасаясь санкций. Эксперты предупредили о возможном дефиците такой продукции в РФ, пишет издание «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM

Случаи блокировки оплаты от российских юридических лиц участились в последние две недели со стороны казахских, армянских и гонконгских банков. С этой проблемой столкнулись поставщики серверов, микросхем, процессоров, телекоммуникационного оборудования и другой электроники, рассказали изданию источники на рынке.

Угрозу для сотрудничающих с Россией банков представляет введённый в США десятый пакет санкций. Чтобы обойти ограничения, российским компаниям придётся ввозить электронные компоненты и технику под «альтернативными» кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) или поставлять полностью собранную технику, отметил один из собеседников газеты.

Близкий к правительству России источник добавил, что оплату блокируют в том числе по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения, а также систем хранения данных и серверов.

Проблемы с оплатой пока возникают «выборочно и непредсказуемо», отметил один из собеседников, другой уточнил, что зарубежные банки проверяют российские платежи «вручную».

Дефицит санкционных компонентов, запчастей и компьютеров может возникнуть в России через полгода-год. Возможности прямых закупок от производителей заблокированы, поставки через третьи страны становятся всё сложнее и сложнее, указано в статье.

Как сообщало ИА Регнум, российские торговые сети в условиях международных санкций стали поставлять электронику в магазины по схеме параллельного импорта. Такую схему правительство легализовало в отношении некоторых торговых марок.