Чолпон-Ата, Киргизия, 2 июня, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Евросоюз не будет вводить ограничений в отношении стран Центральной Азии за помощь России в обходе санкций, но постарается найти другие способы убеждения. Об этом 2 мая заявил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита центральноазиатских стран и ЕС в Чолпон-Ата (Киргизия).

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Я хочу чётко сказать, что мы не применяем никаких экстратерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога», — сказал Мишель.

Он отметил, что спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан уже посетил все государства региона, чтобы убедить их не помогать России, а также узнать, какие издержки могут быть у этих стран при соблюдении антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в 2022 году экспорт автомобилей из ЕС в Россию сократился на 80%, но на 300% выросли поставки в страны Центральной Азии. Он предположил, что потом эти автомобили ввезли в Россию. Боррель пригрозил, что следующий пакет санкций ЕС будет включать меры против тех, кто помогает их обходить.

В апреле в Казахстан приехала помощник министра финансов США Элизабет Розенберг. Она отметила, что объём импорта в эту республику значительно вырос по многим видам товаров, которые Вашингтон запретил ввозить в Россию. Американская чиновница пригрозила вторичными санкциями.