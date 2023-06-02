ЕС решил не вводить санкции против стран Центральной Азии за помощь России
Глава Евросовета Мишель: ЕС не будет вводить ограничения для стран Центральной Азии за обход санкций
Чолпон-Ата, Киргизия, 2 июня, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Евросоюз не будет вводить ограничений в отношении стран Центральной Азии за помощь России в обходе санкций, но постарается найти другие способы убеждения. Об этом 2 мая заявил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита центральноазиатских стран и ЕС в Чолпон-Ата (Киргизия).
«Я хочу чётко сказать, что мы не применяем никаких экстратерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога», — сказал Мишель.
Он отметил, что спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан уже посетил все государства региона, чтобы убедить их не помогать России, а также узнать, какие издержки могут быть у этих стран при соблюдении антироссийских санкций.
Как сообщало ИА Регнум, 22 мая 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в 2022 году экспорт автомобилей из ЕС в Россию сократился на 80%, но на 300% выросли поставки в страны Центральной Азии. Он предположил, что потом эти автомобили ввезли в Россию. Боррель пригрозил, что следующий пакет санкций ЕС будет включать меры против тех, кто помогает их обходить.
В апреле в Казахстан приехала помощник министра финансов США Элизабет Розенберг. Она отметила, что объём импорта в эту республику значительно вырос по многим видам товаров, которые Вашингтон запретил ввозить в Россию. Американская чиновница пригрозила вторичными санкциями.