Варшава, 7 июня, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Вступление Молдавии и Украины в Евросоюз станет одной из целей председательства Польши в ЕС в 2025 году. Соответствующее заявление польского лидера Анджея Дуды транслировалось по телевидению.

Prezydent.pl Анджей Дуда

Президент Польши назвал три основные цели предстоящего председательства в ЕС, среди них — укрепление трансатлантического сотрудничества, отношений между США и Евросоюзом, дальнейшее расширение сообщества за счёт стремящихся в ЕС стран, в том числе Украины и Молдавии, а также укрепление энергетической безопасности Европы.

Дуда назвал эти задачи амбициозными. Для их реализации необходимо тесное взаимодействие между президентом, правительством, сеймом и сенатом. Он планирует подать законопроект, описывающий рамки такого сотрудничества в контексте председательства Польши в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, конфликт на Украине даёт шанс расширить Евросоюз до его географических границ.

При этом польские власти рискуют серьёзно испортить отношения с США и Европейским союзом, если продолжат проводить антидемократический курс и шельмовать политических оппонентов мнимым «влиянием России», считают эксперты. ЕС уже на протяжении последних лет принимает меры против Польши, которая проигрывает суды в Европейском суде справедливости, а Европарламент осуждает Польшу.