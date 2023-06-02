Варшава, 2 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, конфликт на Украине даёт шанс на изменение геополитической географии Европы и расширение Евросоюза до её географических границ. Он заявил об этом во время своего выступления на форуме «Польша — большой проект».

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

По утверждению Моравецкого, у Евросоюза есть исторический шанс в случае победы Киева в конфликте с Москвой.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы», — сказал он.

Глава польского правительства отметил, что считает, что для Варшавы ставкой в украинском конфликте является изменение геополитической траектории.

«Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России», — уточнил Моравецкий.

При этом премьер-министр добавил, что также конфликт на Украине позволит ЕС «втянуть Украину» и, может быть, когда-нибудь Белоруссию «в орбиту европейских структур».

«Из этого конфликта родится новый геополитический порядок», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Моравецкий заявил, что, по его мнению, для Польши может оказаться выгодным процесс «восстановления Украины» после окончания конфликта. Премьер-министр отметил, что тысячи компаний в республике заинтересованы в инвестировании в Украину.

Также 31 мая глава комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Польши Радослав Фогель назвал поддержку Киева необходимой для Варшавы. Он добавил, что украинский конфликт позволил «сдержать» Москву за небольшой процент польского оборонного бюджета и, ко всему прочему, без американского присутствия.