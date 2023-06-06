Москва, 6 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Планы Главного управления разведки Минобороны Украины применить «грязную бомбу» на территории России являются очередным поводом для того, чтобы Украину и её ведомства на международном уровне признали террористическими организациями, однако, подобные операции возможны лишь при пособничестве США и Великобритании. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ранее в ФСБ России сообщили, что рассекретили планы ГУР Украины по сбрасыванию «грязных бомб» на стратегические объекты российской инфраструктуры. Служба безопасности смогла задержать несколько пилотов украинских легкомоторных самолётов, которые раскрыли планируемые атаки. По их словам, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов создал специальную службу, в состав которой вошла легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения. В задачи исполнителей входило нанесение бомбовых ударов по объектам топливной и энергетической инфраструктуры России. В ФСБ назвали эти планы актами международного терроризма.

Военный эксперт Леонков отметил, что для полноценного признания планов атак террористическими на международном уровне не хватает официального объявления Кремля.

«Набрался уже целый список доказательств террористической деятельности Украины. Вопрос в том, что на международном уровне Украину и деятельность её ведомств признают террористическими только тогда, когда у нас официально это объявят и признают», — отметил Леонков.

Эксперт объяснил, что описанные планы атак — сложная техническая операция, которая не могла осуществиться исключительно силами ВСУ. Для выполнения необходима специальная техника, предоставляемая Киеву Вашингтоном.

«Необходимы средства разведки, которыми Украина сама не обладает. Речь идёт о космических средствах разведки, которые есть у США. А также нужна система боевого управления, которая бы корректировала выполнение этого задания в режиме реального времени. Нужно понимать, что планирование таких операций невозможно без участия спецслужб США и Британии. Поэтому, помимо прочего, нужно признать спецслужбы и этих стран пособниками терроризма», — заключил военный эксперт.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин отметил, что подобные планы Киева трудноосуществимы, а сбрасывание «грязной бомбы» стало прямым объявлением войны.

«Несмотря на планы высшее руководство ГУР Украины и их начальники за океаном откладывают реализацию по причине того, что такое использование будет прямым и явным casusbelli (повод для объявления войны) для России по применению тактического ядерного оружия. Если они не сошли с ума, то планы планами, но давать нам повод для использования ядерного оружия они сейчас не будут», — отметил политолог.

В Кремле никак не стали комментировать сообщения ФСБ о том, что Украина хотела совершить теракт с «грязной» бомбой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что оценок этому нет.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство России отслеживает возможности обретения Киевом ядерного оружия или создания «грязной» бомбы.