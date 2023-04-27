Москва, 27 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Правительство России отслеживает возможности обретения Киевом ядерного оружия или создания «грязной» бомбы. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Что касается возможностей для обретения Украиной ядерного оружия либо создания «грязной» бомбы, то любые признаки отслеживаются профильными российскими ведомствами», — отметила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила о заявлениях президента Украины, которые «трудно трактовать иначе, как заход на возможность пересмотра безъядерного статуса Украины», призывы к странам Североатлантического альянса нанести превентивный удар по Москве. Она подчеркнула, что правительство России неоднократно давало оценку «неадекватным и абсолютно неприемлемым идеям».

«Мы не считаем нужным заниматься разбором каждого болезненного выкрика из тех, что в избытке звучат от представителей киевского режима, потому что они действительно находятся порой в каком-то болезненном, неадекватном состоянии, и все это видят», — отметила Захарова, подчеркнув, что это лишний раз показывает сущность киевского режима.

Ранее российский дипломат сообщила, что коллективный Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине. По её словам, Запад стоит не только за тактическим наведением, но и «в стратегическим плане».