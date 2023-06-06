Москва, 6 июня, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Военная разведка Украины планировала совершить теракты на территории России, в том числе с применением так называемой грязной бомбы. Об этом 6 июня сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Данные о подготовке к применению «грязной» бомбы получены в ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолётов дальней авиации, дислоцированных в Ивановской области. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отметили в ФСБ, создал службу, в состав которой вошла легкомоторная авиация для снабжения диверсантов и нанесения бомбовых ударов по объектам энергетики.

Войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР МОУ, поручили координировать использование легкомоторной авиации.

«В частности, разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», — сообщили в ЦОС.

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С начала текущего года это украинское подразделение спланировало и осуществило пять боевых вылетов в приграничные районы России с атаками на объекты топливно-энергетического комплекса. Российские спецслужбы задержали двух украинских пилотов и получили от них показания об уже совершённых и планируемых терактах.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в Минобороны России заявили о попытках украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Новая Таволжанка, сорванных российскими военными и пограничниками. Более 10 террористов и несколько единиц техники уничтожены.