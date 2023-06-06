Москва, 6 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В Кремле никак не комментируют сообщения ФСБ о том, что Украина хотела совершить теракт с «грязной» бомбой. Об этом 6 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, у нас нет оценок», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, по данным ФСБ, военная разведка Украины планировала совершить теракты на территории России, в том числе с применением так называемой грязной бомбы.

Данные о подготовке к применению «грязной» бомбы получены в ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолётов дальней авиации, дислоцированных в Ивановской области.