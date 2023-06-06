Пенза, 6 июня, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В Пензенской области три человека отравились спиртосодержащей продукцией. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сергей Медведев/ТАСС

По версии следствия, 3 июня в Бессоновском районе во время празднования дня рождения 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, которая была приобретена в одной из сетевых торговых точек города Пензы. В результате её госпитализировали в больницу с признаками отравления.

Отмечается, что 2 июня 18-летняя и 17-летняя жительницы Пензы совместно употребили спиртосодержащую продукцию, которую приобрели в торговой точке сети города Пензы. Пострадавшие также были госпитализированы в медучреждение с признаками отравления.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам отравления трёх человек спиртосодержащей продукцией.

Сотрудниками правоохранительных органов провели осмотры мест происшествий, они изъяли тару из-под алкоголя, а также свыше 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, в которых пострадавшие приобретали алкогольные напитки. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, тринадцать человек были госпитализированы в Екатеринбурге в состоянии средней тяжести после заказа блюд из доставки японской кухни «Ёбидоёби». Они заразились сальмонеллёзом.

В России Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По данному делу задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.