Екатеринбург, 6 июня, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Тринадцать человек были госпитализированы в Екатеринбурге в состоянии средней тяжести после заказа блюд из доставки японской кухни «Ёбидоёби». Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в своём Telegram-канале.

Sergey Petrov/Global Look Press

По её информации, 13 клиентов доставки «Ёбидоёби» заразились сальмонеллёзом.

«Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня 2023 года. Лабораторно выявлен возбудитель заболевания — сальмонелла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении эпидрасследования на объекте специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не соблюдаются требования к поточности движения готового сырья и продукции, к условиям хранения пищевой продукции, не ведётся контроль температурно-влажностного режима, некоторая продукция не имеет документации и маркировки, нарушается дезинфекционный режим, а также правила маркировки инвентаря, у сотрудников предприятия отсутствуют личные медицинские книжки.

Уточняется, что индивидуальному предпринимателю выданы предписания о приостановлении реализации продукции, а также о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обследования всех сотрудников, проведения заключительной дезинфекции помещения.

Кроме этого, был составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ. Материалы были переданы в суд.

Как передавало ИА Регнум, в Ульяновской области число отравившихся сидром возросло до 51 человека.

В России Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По данному делу задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

О массовых отравлениях жителей Самарской и Ульяновской областей суррогатным алкоголем стало известно 5 июня. Кроме того, два случая отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.