Севастополь, 6 июня, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся на водоснабжении города. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся», — сообщил он.

Глава города напомнил, что Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды находятся на максимуме, кроме этого, имеются резервные источники водоснабжения.

«Понимаю, что сейчас укропаблики начинают выжимать из этой ситуации все, и в «лучших» традициях будут пытаться сеять ложь и панику. Поэтому в очередной раз напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ ударили по плотине Каховской ГЭС, в результате чего верхняя часть гидротехнического сооружения была повреждена. В некоторых прибрежных населённых пунктах наблюдается подъём уровня воды.

В администрации Новокаховского городского округа сообщили, что жителям прибрежных населённых пунктов в Херсонской области нужно быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации, связанной с частичным повреждением Каховской ГЭС.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ ситуация находится под контролем, угрозы жизни людей нет, специалисты контролируют уровень воды в реке.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым.

В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что жителей, чьи дома непосредственно находятся на берегу, начали отселять. Он назвал разрушение задвижек Каховской ГЭС серьёзным террористическим актом.