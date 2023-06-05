Ульяновск, 5 июня, 2023, 23:41 — ИА Регнум. До 49 человек возросло количество пострадавших от отравления контрафактным слабоалкогольным напитком в Ульяновской области, 16 человек скончались. Об этом 5 июня сообщил источник в региональном Минздраве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Скорая помощь

Выжившие после отравления суррогатным алкоголем 33 человека госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. Среди них два ребёнка, состояние обоих врачи назвали тяжёлым. Кроме того, в тяжёлом состоянии остаются двое пострадавших среди взрослых.

В Самарской области число пострадавших при отравлении контрафактным алкогольным напитком «Мистер Сидр» достигло 11 человек, из них девять — в тяжёлом состоянии, ещё двое — в крайне тяжёлом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что среди отравившихся суррогатным сидром в городе Димитровграде Ульяновской области — двое детей и беременная женщина.

О массовых отравлениях жителей Самарской и Ульяновской областей суррогатным алкоголем стало известно 5 июня. Кроме того, два случая отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.

В России Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По данному делу задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.