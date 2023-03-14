Ереван, 14 марта, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Армения обеспокоена тем, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставляет свои позиции в стране. Об этом 14 марта заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, в 2022 году бывший на тот момент генеральным секретарём ОДКБ Станислав Зась сказал ему, что в организации опасаются выхода Армении из её состава.

«Я ответил, что эти опасения не к месту. Но к месту другие опасения, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении», — сказал Пашинян.

«И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — добавил он.

По его словам, Ереван согласится на назначение своего представителя на пост заместителя генсека ОДКБ, если будет уверен, что это укрепит его безопасность. Напомним, 10 марта Армения проинформировала ОДКБ об отказе от предложенной ей квоты на должность заместителя генсекретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном.