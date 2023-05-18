Минск, 18 мая, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили готовность помочь Армении и направить мониторинговую миссию организации в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом в четверг, 18 мая, заявил на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

Bureau International des Expositions Имангали Тасмагамбетов

«Вновь, как и было заявлено на ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности, подтверждаем готовность оказать Еревану возможную помощь», — заявил он.

Тасмагамбетов отметил, что помощь может выражаться в направлении мониторинговой миссии и в военно-техническом содействии, то есть обучении пограничников и оснащении современными техническими средствами. При этом генсек напомнил, что напряжённость из-за многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном сохраняется, и фиксируются новые вооружённые столкновения.

Конфликт Армении и Азербайджана идёт с 1988 года. Стороны оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха — тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР, и в ходе военного конфликта Баку утратил над ним контроль.

В сентябре 2020 года Азербайджан военным путём вернул контроль над частью утраченных территорий. Тогда же стороны при участии Москвы согласились прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Однако с тех пор в зоне конфликта неоднократно вспыхивали боевые действия и происходили обострения. В апреле 2023 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили важность соблюдения договорённостей по Нагорному Карабаху. Стороны обсудили обстановку в регионе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности.