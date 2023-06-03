Москва, 4 июня, 2023, 10:11 — ИА Регнум. В праздник Святой Троицы 4 июня верующие пришли в храм Христа Спасителя, где выставлена икона «Троица» Андрея Рублёва. У храма собрались сотни людей.

Сергей Карпухин / ТАСС Икона «Троица» в храме Христа Спасителя в день Святой Троицы. 4 июня 2023 года

Прихожане выстроились в длинную очередь, чтобы поклониться святыне. Священнослужители поклонились иконе «Троица» перед началом литургии, которую проведёт глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

Как сообщили в Русской православной церкви, в канун праздника Святой Троицы патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Троице-Сергиевой лавре.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая президент России Владимир Путин ответил на многочисленные просьбы православных верующих и распорядился вернуть Русской православной церкви (РПЦ) чудотворную икону «Троица».

3 июня образ установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя. Она обеспечивает необходимый режим влажности. В Министерстве культуры заявили, что в храме будут строго контролировать условия, требуемые для сохранения памятника.

Поклониться иконе можно будет ежедневно в период с 10:00 до 19:00. В целях обеспечения безопасности реликвии возможны технические перерывы до одного часа

Икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года. После выставления для общенародного поклонения образ вернут на его историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

В лавре икона находилась до 1917 года, после чего её отправили на реставрацию. В апреле 1920 года икону передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для выставления в музеях, а в 1929 году — Государственной Третьяковской галерее.