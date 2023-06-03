Москва, 3 июня, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Икона «Троица» Андрея Рублева будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя. Об этом 3 июня заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

«В храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме», — сказал Патриарх.

После икона вернётся в Свято-Троицкую Сергиеву лавру на историческое место.

Патриарх добавил, что с этой иконой связаны особые события в жизни российского народа.

Как сообщало ИА Регнум, Кирилл 3 июня начал всенощное бдение в Троице-Сергиевой лавре перед принесением иконы «Троица» Рублева в храм Христа Спасителя. Верующие смогут 4 июня на православный праздник Троицы прийти в храм для поклонения.

Икона «Троица» до 1917 года находилась в Троице-Сергиевой лавре, после чего её отправили на реставрацию. В 1929 году икону Рублёва передали Государственной Третьяковской галерее.

В середине мая 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Русской православной церкви (РПЦ) чудотворную икону «Троица».