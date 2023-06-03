Москва, 4 июня, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Икону «Троица» Андрея Рублёва установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя. Об этом в субботу, 3 июня, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

«Икона установлена в капсулу, обеспечивающую режим влажности, в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что допуск к иконе будет осуществляться ежедневно в период с 10:00 по 19:00. В целях обеспечения безопасности реликвии возможны технические перерывы продолжительностью до одного часа.

Как передавало ИА Регнум, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре заявил, что икона «Троица» Андрея Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя в течение одного года. По его словам, после этого икона вернётся в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.