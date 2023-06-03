Москва, 3 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Троице-Сергиевой лавре перед принесением иконы «Троица» Рублева в храм Христа Спасителя. В прямом эфире богослужение показал телеканал «Спас».

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

Для «Троицы» Рублева в храме Христа Спасителя установили витрину. Верующие смогут 4 июня на православный праздник Троицы прийти в храм для поклонения.

В середине мая 2023 года президент России Владимир Путин ответил на многочисленные просьбы православных верующих и распорядился вернуть Русской православной церкви (РПЦ) чудотворную икону «Троица». После выставления для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя образ вернут на его историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Икона «Троица» до 1917 года находилась в Троице-Сергиевой лавре, после чего её отправили на реставрацию. В апреле 1920 года икону передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для выставления в музеях, а в 1929 году икону Рублёва передали Государственной Третьяковской галерее.

Глава РПЦ патриарх Кирилл на заседании Священного синода 16 мая заявил, что возвращение церкви иконы «Троица» и раки (ковчега) с мощами князя Александра Невского имеет большое историческое значение. Он выразил благодарность президенту, принявшему решение передать церкви икону, хранящуюся в Третьяковской галерее.